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Ремонт дорог по гарантии, но с непреодолимыми препятствиями
Стремление приукрашивать нашу действительность – норма для нынешних чиновников. Даже если дело касается ремонта дорог, когда все достижения и недостатки в прямом...
Зияющие вершины углепрома
Росприроднадзор насчитал в Кузбассе 82 потенциально опасных объекта, расположенных на территории, где уже свернута угледобыча. Это лишь один из...
Будет вам и покой, и порядок. На кладбище
Во многих кузбасских территориях на кладбищах не стало хватать мест для новых захоронений усопших, число которых день ото дня только множится.
Диверсификация, похожая на диверсию
Торговля недвижимостью «рулит»: в то время как в интернете можно найти предложения о продаже по сходной цене участков на Луне, Минприроды Кузбасса...
С места… в карьер — в новый угольный
На фоне усиливающихся разговоров об открытии новых рабочих мест в неугольных отраслях (недавно даже президент Владимир Путин поручал губернатору Сергею Цивилеву создать...
В небосвод, как в мусоропровод
Обнародованный на днях Росприроднадзором и перепечатанный нами список десяти российских городов с самым высоким объемом промышленных выбросов многих пользователей озадачил тем, что...
Не ходите в магазин, и будет вам счастье
На определенную странность в информировании населения официальными СМИ мы обращали внимание не единожды. Позитивные последствия из события или факта там удается отыскать,...
Выжить можно, жить нельзя
Цены на продукты, товары и услуги в Кузбассе продолжают скакать галопом! Относительно сентября прошлого года продукты подорожали на 7,4%, непродовольственные товары –...
Когда нельзя плыть по течению
Томская гордума только сейчас обеспокоилась планами властей Кузбасса реанимировать Крапивинский проект. Промстоки предприятий юга Кузбасса достигают Томска намного быстрее.
Во тьме и холоде прозябающие
Серьезные перебои с электроэнергией, о которых все чаще информируют жителей сельской местности на севере Кузбасса, чреваты не только отсутствием света и возможностью...
Вирус и не думает сдаваться
По сравнению с предыдущей неделей число зараженных в Кузбассе выросло с 1 159 до 1 220 человек или на 5%, а количество...
Трое в масках. Не считая соглашения
Федерация профсоюзов Кузбасса не случайно на прошлой неделе стала одной из самых заметных структур в информационной повестке «Волости».
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