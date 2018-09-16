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Четверг, 14 октября, 2021

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Ремонт дорог по гарантии, но с непреодолимыми препятствиями

admin -
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Стремление приукрашивать нашу действительность – норма для нынешних чиновников. Даже если дело касается ремонта дорог, когда все достижения и недостатки в прямом...

Зияющие вершины углепрома

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Росприроднадзор насчитал в Кузбассе 82 потенциально опасных объекта, расположенных на территории, где уже свернута угледобыча. Это лишь один из...

Будет вам и покой, и порядок. На кладбище

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Во многих кузбасских территориях на кладбищах не стало хватать мест для новых захоронений усопших, число которых день ото дня только множится.

Диверсификация, похожая на диверсию

admin -
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Торговля недвижимостью «рулит»: в то время как в интернете можно найти предложения о продаже по сходной цене участков на Луне, Минприроды Кузбасса...

С места… в карьер — в новый угольный

admin -
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На фоне усиливающихся разговоров об открытии новых рабочих мест в неугольных отраслях (недавно даже президент Владимир Путин поручал губернатору Сергею Цивилеву создать...

В небосвод, как в мусоропровод

admin -
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Обнародованный на днях Росприроднадзором и перепечатанный нами список десяти российских городов с самым высоким объемом промышленных выбросов многих пользователей озадачил тем, что...

Не ходите в магазин, и будет вам счастье

admin -
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На определенную странность в информировании населения официальными СМИ мы обращали внимание не единожды. Позитивные последствия из события или факта там удается отыскать,...

Выжить можно, жить нельзя

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Цены на продукты, товары и услуги в Кузбассе продолжают скакать галопом! Относительно сентября прошлого года продукты подорожали на 7,4%, непродовольственные товары –...

Когда нельзя плыть по течению

admin -
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Томская гордума только сейчас обеспокоилась планами властей Кузбасса реанимировать Крапивинский проект. Промстоки  предприятий юга Кузбасса достигают Томска намного быстрее.

Во тьме и холоде прозябающие

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Серьезные перебои с электроэнергией, о которых все чаще информируют жителей сельской местности на севере Кузбасса, чреваты не только отсутствием света и возможностью...

Вирус и не думает сдаваться

admin -
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По сравнению с предыдущей неделей число зараженных в Кузбассе выросло с 1 159 до 1 220 человек или на 5%, а количество...

Трое в масках. Не считая соглашения

admin -
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Федерация профсоюзов Кузбасса не случайно на прошлой неделе стала одной из самых заметных структур в информационной повестке «Волости».  
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0
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Завтра — праздник!!

admin -
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Приглашаем всех на субботник. Лопаты и грабли приносить с собой.