Какой должна быть минимальная оплата за труд в нашем регионе на текущем историческом этапе, чтобы у наемного работника не возникал вопрос «Как на это выжить»?

15-25 тысяч рублей (200-300 USD в месяц)

25-35 тысяч рублей (300-450 USD в месяц)

35-50 тысяч рублей (450-650 USD в месяц)

не менее 700-800 USD в месяц в пересчете на отечественные рубли

сколько бы не получал, все равно будет не хватать Просмотреть результаты